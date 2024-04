Candelo, 25 aprile: "E' il più importante appuntamento civile della nostra Nazione" - Foto e video Mattia Baù per newsbiella.it

I Cittadini di Candelo si sono riuniti, oggi 25 aprile, per celebrare la Festa della Liberazione: Amministratori, Forze dell'Ordine e Associazioni hanno rinnovato, dopo l'esecuzione dell'Inno d'Italia suonato dalla banda, la memoria di un periodo in cui l'Italia ha vissuto un periodo di resistenza alla tirannia che ha portato alla libertà e alla democrazia grazie al sacrificio di tanti uomini e donne che con la lotta all'oppressione hanno donato giustizia. "Il territorio biellese ha pagato a caro prezzo la lotta per la libertà conclusasi con la resa incondizionata del 75° corpo d'armata tedesco e le dipendenti divisioni fasciste. Furono 667 i caduti e 313 i mutilati. Anche Candelo diede il suo contributo con i suoi 172 partigiani"

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio dalle 15 presso il Cinema Verdi con la proiezioni di documentari e i canti della Resistenza interpretati da Marella Motta.