Le icone dell'alpinismo riunite in un libro fotografico, la presentazione sarà al Lanificio Maurizio Sella

Tra qualche settimana verrà presentato il libro fotografico The Climbers. L'età d'oro della montagna, in programma il prossimo 15 maggio, alle 21, presso l'Auditorium del Lanificio Maurizio Sella, a Biella.

Come spiegano, in una nota stampa, gli organizzatori "il volume The Climbers del fotografo Jim Herrington contiene sessanta fotografie originali di grande formato, in bianco e nero, tutte scattate su pellicola, di ritratti di icone dell’alpinismo: da Beckey, Cassin e Diemberger a Messner, Robbins e Wickwire, che dagli anni ’30 agli anni ’70 hanno compensato i limiti delle attrezzature di allora con il loro notevole ingegno, talento e forza d’animo, affrontando le grandi salite di tutto il mondo. Nella sua prefazione, lo scalatore Alex Honnold fornisce il contesto per guardare ai successi su roccia del passato, mentre il saggio dello scrittore Greg Child esplora la storia e i risultati di alpinisti importanti e meno conosciuti di questa età dell’oro dell’arrampicata del 20° secolo".