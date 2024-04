Ambienti ritinteggiati e aree esterne più gradevoli grazie ai volontari nelle scuole del Comprensivo San Francesco, FOTO

E' tempo di restyling all'infanzia del Piazzo, in quella di Cossila, alle Scuola primarie del Piazzo, di Cossila San Giovanni, del Vandorno e alla Cridis. Grazie ai volontari, insegnanti, nonni e genitori in particolare, con il progetto di Legambiente “Non ti scordar di me”, nel fine settimana del 15 e del 16 marzo sono stati ritinteggiati alcuni ambienti delle scuole ma non solo. In alcuni casi si sono risistemate anche le aree esterne dedicate all'attività all'aperto dei bambini.

“Il tutto – spiegano dal dall’Istituto Comprensivo San Francesco del quale fanno parte le scuole su indicate – è stato fatto con l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Per i colori e i materiali sono stati usati i fondi delle erogazioni liberati delle varie scuole, mentre Lagambiente si è fatta carico dell'assicurazione dei volontari che hanno partecipato al progetto”.