Anche a Cossato ci si prepara per la Festa della Liberazione, in programma domani, giovedì 25 aprile. Il ritrovo in piazza Angiono è previsto per le 10.30.

Qui, al termine dei saluti delle autorità locali, si terrà l'intervento di Sergio Bagnasco, rappresentante del Coordinamento Nazionale per la Democrazia Costituzionale. Seguirà la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti sulle note della Filarmonica Cossatese.