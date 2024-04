Asilo nido a Ponderano, domande per i contributi entro il 30 maggio

Con una delibera di luglio del 2020 l’Amministrazione Comunale di Ponderano aveva disposto, a decorrere dall’anno scolastico 2020/21 l’erogazione di un contributo economico in favore in favore delle famiglie residenti in Ponderano i cui figli frequentano l’Asilo Nido di via Carducci n. 5 di al massimo € 200,00 per il tempo pieno e di € 150,00 per il tempo parziale.

Per l’anno scolastico 2023/24, come stabilito con determina n. 32/2023, le domande dei contributi per la frequenza dell’Asilo Nido vadano presentate per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile 2024 entro il 30/05/2024 e per le mensilità di maggio, giugno, luglio 2024 entro il 31/08/2024.

Per presentare la domanda, occorre compilare il modulo secondo quanto indicato nel sito del comune di Ponderano.