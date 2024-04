L'ufficio postale di Ronco chiude per lavori, arriva Polis

Presto chiuderà l'ufficio postale di Ronco per lavori. In particolare dal 06/05/2024 al 20/05/2024 nei locali prenderanno il via gli interventi tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis.

In queste settimane tra gli uffici interessati dai lavori di questo progetto innovativo c'è stato quello di Pettinengo, e prima ancora quello di Occhieppo Inferiore dove il cantiere da luglio era stato chiuso verso fine anno.

Grazie a Polis dunque saranno garantiti ai cittadini nuovi punti di accesso ai servizi dell’amministrazione per favorire una “giustizia di prossimità” sempre più vicina al territorio e alle comunità.

Tra i primi uffici che avevano inaugurato in Italia i nuovi servizi c'era stato quello di Candelo in aprile del 2023.