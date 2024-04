Nella giornata di oggi lunedì 22, in alcune vie di Verrone è prevista l'interruzione dell'energia elettrica per effettuare lavori su determinati ¡mpianti.

Dalle ore 08:30 alle ore 15:30 le vie interessate a intervalli dei civici "da” "a" raggruppati per parí e/o disparí sono via Dei Gorghi, via IV novembre sn e via Sandigliano.