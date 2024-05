iverone: Camino in fiamme, accorrono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, intorno alle 11.20, i Vigili del Fuoco, sono stati chiamati ad intervenire su un incendio camino a Viverone. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. La situazione al momento è sotto controllo ma sono in corso accertamenti con la termocamera sulle travi circostanti la canna fumaria.