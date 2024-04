Lotta alle zanzare, anche Vigliano c'è

Nell’ambito dell’ampio piano regionale della lotta alle zanzare, il comune di Vigliano Biellese ha aderito anche per l'anno 2024.

"Dal 15 aprile lo staff tecnico del Centro Operativo per la lotta alle zanzare-Biellese, Alto Vercellese ed Eporediese, è ufficialmente attivo sul territorio - si legge nella nota del Comune - Considerato il mite andamento della stagione invernale appena trascorsa, non si esclude un'annata molto favorevole alle specie di zanzare tipicamente urbane, unitamente ai recenti casi di arbovirosi segnalati in varie zone del nord Italia. Si raccomanda pertanto la cittadinanza al rispetto delle indicazioni date dal Sindaco con l’ordinanza n. 20 del 19/04/2024 (clicca qui)".