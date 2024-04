Gaglianico: nuove panchine nell'area verde per un'aula didattica all'aperto per gli studenti

Nei giorni scorsi sono stati posizionati dei nuovi tavoli da “picnic” nei giardini di Piazza della Repubblica, ad incrementare quelli già esistenti.

“L’intenzione è quella di favorire momenti di socialità all’interno dei nostri bei giardini – spiega il vice sindaco Luca Mazzali - facendone isole di quiete e condivisione in più, vista la disposizione dei tavoli, si è creata anche un’aula didattica all’aperto di cui potranno usufruire le ragazze e i ragazzi che frequentano la scuola Elementare, posizionata a pochissimi metri di distanza. Questi arredi, in continuità con la nostra filosofia di essere il più sostenibili possibile dal punto di vista ambientale, sono interamente realizzati con plastica 100% riciclata.”

“Anche la scuola primaria – commenta l’assessore all’Istruzione Marianna Brocco - potrà godere di questa nuova area messa a disposizione dal comune. Può diventare una aula all'aperto dove svolgere le lezioni nei giorni di bel tempo, offrendo agli alunni degli spunti nuovi e favorendo ancora di più la nuova idea di didattica offerta dal nostro istituto comprensivo”.

“Sono stato sollecitato più volte da cittadini che chiedevano spazi idonei per poter leggere il giornale, giocare a carte, giochi di società o organizzare feste di compleanno - dichiara il sindaco Paolo Maggia - per questo insieme alla Giunta Comunale abbiamo immaginato queste “isole” composte da ampi tavoli dotati di panchine per poter godere al meglio di momenti di comunità all’interno di uno spazio verde”.