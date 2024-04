Tennis tavolo: Una vittoria e un pareggio per gli ultimi incontri casalinghi di UnipolSai e Immobiliare Bugella

Penultimo turno di campionato per due delle tre compagini cossatesi, al palaAguggia sabato 13 aprile.

A verdetti ultimati con la conquista dei play off e la vittoria in campionato, Unipol Sai di Bocchio e Immobiliare Bugella vincono contro Fiore Bevande Torino e pareggiano con gli aostani del Coumba Freide.

In C2 nessun problema per Bianchetto &C. Che vincono subito cinque incontri aggiudicandosi la contesa con un rotondo 5 a 0.