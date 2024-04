Ginnastica ritmica, grandi soddisfazioni per la Pietro Micca a Saint Vincent e Lione

Sabato 13 e domenica 14 aprile si è disputata a Saint Vincent la seconda prova regionale del campionato individuale Silver LC1 e LC2.

Pietro Micca ha schierato tre atlete: Tibi Cecilia (allieva 4), Giordano Isabella (junior 1) e Musa Nicole (junior 2).

Cecilia con cerchio e corpo libero si conferma una ginnasta competitiva in questo livello e sale sul secondo gradino del podio vestendo l’argento.

Isabella si esibisce con gli esercizi a cerchio e fune e guadagna un ottimo dodicesimo posto.

Nicole riscatta un ottimo posizionamento in classifica generale con il suo programma a clavette e cerchio, occupa il quarto posto a pochi decimi dal podio.

Sempre nella giornata di domenica, la ginnasta Bocchina Francesca insieme alla direttrice tecnica Marta Nicolo ha gareggiato per la società Club Gymnique de Rillieux come prestito, in occasione della prima prova del Campionato Francese a Lione. Un’ottima prova per Francesca che ha terminato il suo esercizio al cerchio magistralmente regalando grandi emozioni al pubblico e agli addetti ai lavori.

Un weekend di gare intenso, soddisfatte tecniche e atlete, la prossima prova che affronterà la società sarà la seconda del campionato individuale silver LE LD.