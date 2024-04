Magnonevolo: principio di incendio di un furgone in via De Gasperi, foto archivio

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattina di oggi venerdì 19 aprile a Magnonevolo in via De Gasperi. Un passante ha chiamato il 112 dicendo che un furgone era avvolto dal fumo.

Immediato l'arrivo dei Vigili del Fuoco, che non appena arrivati hanno constatato che fortunatamente al suo interno non c'era nessuno e si trattava di un principio di incendio, le fiamme non avevano ancora invaso l'abitacolo. Hanno quindi provveduto a metterlo in sicurezza.