Biella, nasconde cibo e prodotti per 100 euro nella borsa a tracolla ma viene scoperto alle casse (foto di repertorio)

Tentato furto in un centro commerciale di Biella. È successo nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, un biellese di 49 anni si stava aggirando con fare sospetto tra i bancali e, senza farsi vedere, avrebbe nascosto alcuni prodotti nella sua borsa a tracolla.

Non solo cibo ma molti altri articoli per un valore di circa 100 euro. A osservarlo, però, attraverso le telecamere, l'addetto alla vigilanza che l'ha fermato, una volta che ha raggiunto le casse. Sul posto si sono poi portati gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito.

Alla fine, la merce rubata, rimasta in parte danneggiata, è stata restituita ai legittimi proprietari. L'uomo, invece, rischia una denuncia per tentato furto.