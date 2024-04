Torna in campo la Pallamano Vigliano, ecco le sfide in programma

Torna in campo nel pomeriggio di domenica 21 aprile a Vigevano per l’ultima giornata del Campionato Under 15 maschile di pallamano la formazione di FC Vigliano Polisportiva. La squadra giallorossa affronterà un triangolare nel quale sfiderà presso la palestra della Scuola Media Besozzi alle 15.30 la formazione di Leno e alle 17 i padroni di casa di Vigevano per i posizionamenti dal nono all’undicesimo posto.

Lo staff tecnico giallorosso dovrebbe avere a disposizione quasi l’intera rosa e sarà quindi al via del rush finale di stagione con molte speranze di ben figurare. Come si è giunti a questa fase finale: la squadra di Vigliano ha dapprima affrontato un girone di qualificazione nel quale è giunta al terzo posto alle spalle di Pallamano San Camillo Imperia e Cum Petere Valpellice fallendo per sole due reti di scarto la qualificazione ai quarti di finale proprio durante lo scontro diretto con Valpellice dello scorso 11 febbraio.

A fronte del piazzamento i giallorossi hanno quindi affrontato a Cologne un triangolare nel quale hanno sfidato le terze classificate degli altri due gironi, uscendo sconfitti dapprima da Cassano Magnago A con il punteggio di 28-14 e successivamente da Cologne con il risultato di 34-6. Nella giornata di domenica 7 aprile hanno quindi dovuto sostenere un girone di qualificazione a Vigliano Biellese nel quale sono usciti vincenti con Ventimiglia (26-21) e Exes (20-11).

Queste le parole del tecnico Simone Lugli: “Abbiamo lavorato cercando di portare la maggiore attenzione possibile durante le sessioni di allenamento e con la completa collaborazione degli allievi siamo riusciti a conquistare la qualificazione a questo concentramento che era per noi l’obiettivo minimo stagionale. Affronteremo pertanto Leno e Vigevano forti delle esperienze passate e convinti delle nostre potenzialità, convinti che il risultato finale conseguito è quello di una complessiva crescita del gruppo squadra rispetto all’inizio della stagione. Ciò ci sta permettendo di programmare la prossima stagione con una certa serenità e di valutare anche la partecipazione contemporanea a più di un campionato maschile e forse anche ad uno femminile, a partire da settembre 2024”.