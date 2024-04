“Ping Pong per la terza età”: parte col botto l’iniziativa TT Biella.

Sabato 13 aprile è partito “con il botto”, nella palestra del TT Biella, in via Don Minzoni 4b, il progetto “Ping Pong per la terza età”. Una ventina di persone si sono date appuntamento per stare insieme e divertirsi con il ping pong, seguiti dal tecnico del TT Biella Gilberto Ciarmatori e dal Dott. Davide Susta, medico sportivo operante presso l’ASL di Biella, che riconosce, alla pratica sportiva del Tennis Tavolo, importanti funzioni terapeutiche per varie problematiche tipiche della persona non più giovane.

Inquadrato nell’ampio progetto di Sport e Salute “Sport di tutti”, finalizzato alla promozione sportiva a favore delle categorie fragili e vulnerabili, e aderente alla linea di intervento della Federazione Tennis Tavolo FITET “Over 65”, il programma della società TT Biella prevede una cinquantina di ore, totalmente gratuite. Dopo il grande successo del primo incontro, il corso prosegue, con gli orari previsti nella locandina allegata (lun 15.00-16.30; mer 10.00-12.30; sab 10-12.30).