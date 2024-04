Piemonte Ginnastica in evidenza al Campionato FGI Regionale

Il 13 e 14 aprile si è svolto a Saint Vincent il Campionato FGI regionale individuale Livello C. Una gara molto frequentata con un ottimo livello agonistico e quindi molta competizione ad ogni livello. L’ASD Piemonte era presente con 9 ginnaste.

In LC1, nella categoria J2 Giorgia Falcetti si classifica 19° mentre Alice Barberis 38°, in J3 Alessandra Mosca si classifica 23°. Nella Categoria Senior 1 Sofia Piccaluga è 21°, in S2 Lisa Ramella Minè è 25°. Nel Livello C2 nella categoria Senior 1 Aurora Cinguino si classifica 9°, in S2 Elisa Tricarichi Perruccio è 18° ed in S3 Giulia Saramin è 7° ed in J2 Giulia Gallo è 13°.