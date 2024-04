Pallanuoto, vittoria e sconfitta per l'under 14 Dynamic In Sport

Una vittoria e una sconfitta per il team under 14 Dynamic In Sport nel concentramento regionale di pallanuoto di domenica 7 aprile. Alla piscina monumentale di Torino la squadra di coach Paolo Musso ko di misura 4-5 contro CSR Granda e largo successo 15-2 contro Aquatica Torino bianchi.

Formazione Dynamic In Sport: Maffioletti, 1 rete, Franzoso 4, , Armondi 1, Piacenza, Scaramella, Ragona 8, Prina Mello 1, Brunago Nicolò 2, Germinetti, Puce, Boggia 1 . All. Musso. Assistenti all. Germinetti – Vezzù.

Prossimo e ultimo concentramento domenica 19 maggio contro Torino 81 gialli e Torino 81 blu. La classifica dopo otto partite. Torino 81 gialli 22, Aquatica Torino azzurri 19, Torino 81 blu 12, CSR Granda 12, Dynamic In Sport 6, Aquatica Torino bianchi 0.