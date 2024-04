Boxe a Ponderano: al Criterium giovanile si incontrano 120 ragazzi FOTO

Domenica 14 Aprile la palestra di Ponderano, dove la Boxing club Biella ha da quasi 20 anni l'egemonia della Boxe sul territorio, è stata invasa da piccoli atleti dai 6 ai 12 anni: circa120 per la seconda tappa dei Criterium giovanili organizzati in Via Buozzi a Ponderano, sotto l'egida guida del Comitato Piemonte FPI.

Il Criterium è l'attività giovanile federale che si rivolge ai giovani dai 5 ai 13 anni, l'espletamento nell'attività ludico-motorias fa si che sempre più bimbi e genitori si avvicinino al mondo della boxe già in tenerissima età, rafforzando il lato fisico e psicologico dei bambini.

La società Biellese nel Tecnico di riferimento, Cecilia Pinnola, ha dopo il covid rimpolpato i corsi, dando vita ad uno squadrone di circa 15 bambini: 7 dei quali hanno partecipato alle gare tenutesi in casa, facendosi apprezzare e divertendosi nella maniera più sana e costruttiva, dando un segnale ai genitori e nonni presenti, che il pugilato è uno sport che non rientra fra quelli “minori”.

La mattinata è giunta al termine quando il responsabile regionale Angelo Fabiano ed il Maestro Virton Domenico, responsabile Nazionale giovanile, hanno fatto i complimenti per l'ottima organizzazione dell'evento.