Il Giro d'Italia a Tollegno domenica 5 maggio passerà in via Martiri della Libertà indicativamente tra le 16,26 e le 16,48.

Per l'occasione il Comune ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura al transito di via Marconi, via XX Settembre e via Martiri della libertà dalle 14,30 alle 17,30.