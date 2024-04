Biella Motor Team raccoglie punti ad Alba

Risultati positivi al rally Regione Piemonte di Alba del 12-13 aprile, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally e gara valida anche per la Coppa Rally di Zona 1 con coefficiente raddoppiato, per la scuderia Biella Motor Team. Volevano conquistare punti importanti per la CRZ ed hanno centrato l’obiettivo.

Massimo Lombardi ed Erika Bologna con la loro Peugeot 208 GT Line hanno chiuso secondi di classe Rally4 tra coloro che puntano al titolo di zona. Per loro posizione numero 52 nella generale e bottino pieno nella classifica dell’R Italian Trophy. Altro secondo posto (con i relativi punti per la CRZ) per Alessandro Colombo e Matteo Grosso in classe N2, autori di una gara maiuscola con la loro Peugeot 106 Rallye. Nella classifica generale hanno chiuso settantatreesimi.

In classe N4 la navigatrice Denise Bolletta si è piazzata al terzo posto a fianco di Claudio Busca su una Mitsubishi Lancer Evo IX con cui ha finito centoundicesima. Le note meno liete arrivano da Saverio Alessandro ed Eraldo Botto, Renault Clio RS di classe RS2.0, costretti al ritiro per un’uscita di strada senza conseguenze. Intanto la scuderia biellese si sta preparando per il Rally Costa Smeralda Storico in programma a Porto Cervo tra venerdì 19 e sabato 20 aprile.

Nella gara sarda, seconda prova del Campionato Italiano Rally Storici, a tenere alti i colori della Biella Motor Team saranno Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo (Porsche 911 SC numero 25) ed Enzo Borini assieme ad Aldo Gentile. Questi ultimi correranno con una Opel Ascona “B” 2.0 con il numero 53. Nel Trofeo A112 Abarth, sarà presente Luigi Cavagnetto, in gara con Massimo Gallione con il numero 107.