Alle 7.30 di ieri, orario in cui il traffico è abbastanza intenso, si sono scontrati un'auto e una moto in via Martiri della Libertà a Cossato. Il 118 chiamato a soccorrere le persone coinvolte, ha condotto in ospedale un ferito in codice verde. La Polizia Stradale si è occupata dei rilievi