Biella, auto a fuoco al Villaggio Lamarmora FOTO

Momenti di preoccupazione al Villaggio Lamarmora di Biella per un'auto investita dalle fiamme. È successo poco dopo le 17.30 di oggi, 18 aprile, in via Camandona. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza del mezzo.

Ignote, al momento, le cause del rogo che si è sviluppato nella parte anteriore del veicolo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso l'accesso alla strada fino al termine dell'intervento.