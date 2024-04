Mongrando: cantiere a giugno per il rifacimento dei servizi igienici

In questi anni sono stati effettuati presso la Scuola Primaria (scuola elementare) di Curanuova diversi interventi al fine di migliorare e mettere in sicurezza la struttura stessa.

In particolare, nel 2016 sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica con la sostituzione dei serramenti del piano terra con una spesa complessiva pari a € 51.000,00; nel 2019 sono stati effettuati lavori per la messa in sicurezza del tetto della mensa adeguandolo alla normativa antisismica e per la messa in sicurezza dei servizi igienici del piano rialzato per una spesa complessiva pari a € 50.000,00; nel 2022 è stato sistemato e in parte ricostruito un tratto di cornicione per una spesa pari a € 2.440,00. Inoltre sono state effettuate periodicamente tinteggiature delle aule e dei corridoi oltre ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile stesso e delle sue attrezzature.

Quest’anno, a giugno, alla conclusione dell’anno scolastico in corso, si provvederà invece a dare avvio all’esecuzione dei lavori di “Rifacimento dei servizi igienici al piano terreno”.

L’importo dell’intervento ammonta a € 77.000,00 finanziato interamente con fondi propri di bilancio.