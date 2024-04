Cerrione, lavori di efficientamento e riqualificazione: tutti gli interventi del Comune

Si è riunito nelle scorse settimane il consiglio comunale di Cerrione. Tre punti importanti all'ordine del giorno: approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, risultato al 31 dicembre di 1.827.417 euro.

“Questa cifra è una somma che ha permesso all'amministrazione di applicare avanzo per completare i lavori di efficientamento dell'edificio comunale, del campo sportivo e prevedere opere di riasfaltatura di strade comunali per un totale di 210.000 euro – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - Sono stati inseriti 30.000 euro per la riqualificazione di alcune lampade in via Monte Bianco, 40.000 euro per la rimozione di eternit nel cimitero di Vergnasco. È stato inserito per un totale di 145.000 euro il rifacimento del campetto in via Kennedy, lavoro che vedrà il contributo regionale destinato alle aree omogenee. Per la riqualificazione del tetto della scuola materna sono stati impegnati 120.000 euro. Per il riordino e il censimento con l'infaldatura del nuovo archivio sono stati impegnati 19.500 euro”.

Zerbola prosegue che per l'acquisto di nuovi giochi per la frazione di Magnonevolo “sono stati stanziati 15.000. Mille euro a favore degli Alpini, quale cofinanziamento per la rimozione dell'eternit della loro sede. Un capitolo con ben 38.000 euro per contributi alle famiglie i cui figli frequentino un asilo nido. Ultimo punto ma di particolare importanza è stata l'approvazione del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi”.