A Salussola è stata una gran festa con la Caccia al tesoro "Esplorando il territorio", FOTO

A Salussola sabato 13 aprile in piazza Garibaldi si è tenuta la caccia al tesoro organizzata dal servizio Iris per le famiglie, "Esplorando il territorio".

Hanno partecipato all'iniziativa 14 bambini con i loro genitori: hanno giocato in piazza riscoprendo in questo modo i valori della comunicazione e del buon vivere nel paese e per rendere di nuovo le nostre piazze vive.

Il prossimo appuntamento sarà il 4 maggio alle ore 14:00 a Candelo presso il Ricetto, mentre il primo appuntamento era stato ad Andorno a inizio mese.