Elezioni comunali, a Biella Nova Bugella si presenta agli elettori in via Italia (foto di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Un gazebo per presentarsi agli elettori di Biella, in vista delle elezioni comunali. Questo l'obiettivo di Nova Bugella, la lista civica che, tra ieri e oggi, ha incontrato i cittadini nei punti più frequentati della città: il Mercato e la centralissima via Italia. Anche per il candidato sindaco Riccardo Ramella è cominciata la campagna elettorale.