Inseguimento sulle strade di Biella, è caccia ai due uomini fuggiti a piedi dopo lo schianto

Aggiornamento ore 21 14 aprile 2024

È stata posta sotto sequestro l'auto che, nella mattinata di venerdì scorso, 12 aprile, ha seminato il panico nel centro di Biella e sfiorato i passanti e gli utenti della strada. Sono in corso, infatti, gli accertamenti del caso per identificare chi si trovava al volante: sembra che l'automobile abbia effettuato alcune manovre pericolose, con continue e improvvise accelerrate e sgommate nelle vie cittadine.

Uno strano comportamento alla guida che ha subito attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. In particolar modo, il personale della Guardia di Finanza che avrebbe cercato di arrestare la corsa del mezzo dopo avergli intimato l'alt. Ne sarebbe nato un inseguimento, che si sarebbe concluso con un scontro con un altro veicolo lungo via Carso. Inoltre, stando alle prime informazioni raccolte, i due uomini a bordo sarebbero scappati dal luogo del sinistro, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Fortunatamente nessuno sarebbe rimasto ferito. Ora, si starebbe procedendo alla supervisione delle telecamere di videosorveglianza, posizionate nel centro del capoluogo, per dare un volto ai due soggetti. Sarebbe anche partita una segnalazione all'autorità giudiziaria.

Il fatto 12 04 2024

Momenti di preoccupazione a Biella: stando alle prime ricostruzioni, nel corso della mattinata odierna, una macchina di color bianco avrebbe seminato il panico in centro città.

In particolare, avrebbe proceduto a folle velocità ed effettuato manovre pericolosissime al punto da mettere a rischio più volte pedoni e automobilisti di passaggio per le vie cittadine. Il veicolo avrebbe terminato la sua corsa all'altezza di via Carso.

Al momento, non è ancora stato chiarito se lo stop sia stato causato da un incidente con un altra mezzo o se bloccato dalle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti mezzi dei Carabinieri, in supporto al personale della Guardia di Finanza, impegnati – a quanto sembra – in un rocambolesco inseguimento da parte degli stessi.

Per più di un'ora ci sono stati disagi legati alla viabilità, prontamente gestiti dalle forze dell'ordine. Sembra che almeno due automobili siano rimaste danneggiate.