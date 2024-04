Inseguiti dalle forze di Polizia con schianto finale a Biella, portati in carcere i 4 uomini a bordo dell'auto

Aggiornamento 16 aprile 2024

Sono stati portati nella casa circondariale di Biella i quattro uomini (di origine sudamericana) che, nella mattinata di venerdì, 12 aprile, sono stati protagonisti di un rocambolesco inseguimento nella parte meridionale di Biella, conclusosi con un incidente con due mezzi delle forze di Polizia in corso Blotto Baldo.

Il gruppo è comparso davanti al Gip per l'udienza di convalida dell'arresto, dove sono state accolte le richieste della Procura di Biella che chiedeva la custodia cautelare in carcere. Dovranno rispondere del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il fatto 12 aprile 2024

Scene da film a Biella. Dopo il rocambolesco inseguimento avvenuto nelle vie del centro cittadino (con epilogo in via Carso), un altro caso analogo si è registrato nella parte sud del capoluogo: stando alle prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni, un'auto non si sarebbe fermata all'alt della Polizia e sarebbe fuggita in direzione di corso Blotto Baldo raggiungendo una velocità di oltre 150 km/h.

È successo stamattina, intorno alle 9.30. Pur di evitare la cattura, il mezzo avrebbe prima speronato un mezzo della Polizia poi tamponato un altro (sempre delle forze dell'ordine) rimanendo così coinvolto in un doppio sinistro. Le persone a bordo – si parlerebbe di quattro uomini (forse di origine straniera) – sono stati fermati, arrestati e portati in Questura per gli accertamenti di rito. Sembra che tre agenti siano rimasti feriti.

Sul posto anche il personale della Polizia Locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. La strada, infatti, è rimasta chiusa al traffico per alcune ore.