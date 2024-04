Andorno Micca, telecamere in arrivo: via libera al progetto di videosorveglianza

Dalla giunta comunale di Andorno Micca è giunto il via libera per l'approvazione del sistema di videosorveglianza. Lo annuncia il sindaco Davide Crovella: “Era uno dei punti del nostro programma elettorale. Purtroppo i tempi si sono allungati a causa del Covid ma siamo giunti, finalmente, alle battute finali. Il progetto segue le linee guida del patto per la sicurezza, redatto da ogni Prefettura d'Italia, e il costo si aggira intorno ai 150mila euro. A ciò si aggiunge un fondo per la manutenzione dell'impianto di circa 2mila euro annui per i prossimi 5 anni”.

Le telecamere saranno posizionate in 16 punti del paese, in particolar modo nei punti di accessi e uscita dal paese. “Anche le frazioni più limitrofe saranno interessate - spiega Crovella - come Locato Inferiore, Lorazzo, Golzio, San Giuseppe e regione Granda".

Uguale discorso per le zone più sensibili e maggiormente frequentate di Andorno, che saranno supervisionate dalle telecamere, come l'area del Municipio, le scuole, i giardini pubblici. "Non vogliamo controllare le abitudini dei cittadini, o violarne la privacy, ma prevenire eventi criminosi, come i furti e i tentativi di truffa - afferma Crovella - Le telecamere, dotate di targa system, controlleranno le targhe dei mezzi sospetti in arrivo e in uscita dal paese e saranno in linea diretta con le forze dell'ordine. Le altre, invece, sono dotate di infrarossi per le ore notturne. Contiamo di chiudere questa partita entro la fine dell'anno, non appena la Prefettura darà l'ok definitivo”.