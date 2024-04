Chiorino e il viceministro dell’Economia Leo a Biella: “Con Fratelli d’Italia al Governo un fisco amico” FOTO

Il volto amico del fisco, con misure rivoluzionarie volte a stimolare la crescita economica del paese. Questo il tema centrale della conferenza stampa tenuta oggi da Fratelli d’Italia a Biella, presso il circolo I Faggi, e che ha visto come protagonisti Maurizio Leo, vice ministro dell’Economia del Governo Meloni, ed Elena Chiorino, responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia. L'incontro con gli organi di stampa è giunto al termine delle visite agli stabilimenti della Coca Cola e dell'acqua Lauretana.

“Da quando ci siamo insediati al Governo abbiamo portato avanti un obiettivo preciso: cambiare il rapporto tra il fisco e i contribuenti. La riforma è in atto e - dopo aver toccato le fasce medio basse - ora andrà incontro alle esigenze del ceto medio” ha affermato Leo. La riforma del fisco spiegata dal viceministro si concentra su alcuni tasselli fondamentali: taglio del cuneo fiscale per liberare energie, nuove regole di riscossione, decontribuzione per le donne che hanno dei figli e una pressione fiscale sempre più ridotta per favorire la crescita. Rifiuto totale verso misure come il reddito di cittadinanza e il Superbonus.

“Abbiamo ereditato 28 milioni di cartelle esattoriali che si stavano per abbattere sui cittadini e abbiamo affrontato la situazione con serietà: nessun condono, non regaliamo nulla a nessuno ma andiamo incontro ai cittadini che dimostrano di non poter pagare” ha spiegato il vice ministro Leo.

Fondamentale per poter portare benessere sui territori e dare benefici al sistema economico della Nazione, la sinergia tra Governo e amministrazioni locali come le Regioni. “Fratelli d’Italia nasce proprio dal dialogo con i territori e i cittadini, un dialogo indispensabile per declinare politiche utili a tutti” ha ricordato Chiorino, plaudendo alla visita nel Biellese del viceministro, dimostrazione inequivocabile dell’attenzione del Governo Meloni per i territori.

“Il Governo Meloni vuole uno Stato amico dei cittadini, che non possono essere considerati sudditi. Grazie alle misure messe in campo si è scongiurata una nuova patrimoniale e una nuova tassa sulla casa con la riforma del catasto. Il lavoro è stato rimesso al centro, perché siamo convinti che proprio il lavoro sia la base del futuro per la crescita di questa Nazione” ha proseguito.

Chiorino ha poi ribadito i grandi risultati conseguiti in Piemonte: “Il Financial Times ha inserito per la prima volta la nostra regione tra le sei più attrattive d’Europa e Moody’s ha aumentato per la seconda volta di fila il nostro rating, premiando quanto fatto in questi anni. La visione di Fratelli d’Italia, a qualunque livello di Governo, è e sarà sempre quella di essere a fianco dei cittadini. Mai contro. Non ci permetteremo mai di raccontare agli italiani che le tasse sono bellissime: mai ci permetteremo di barattare il loro futuro per qualche promessa elettorale spot come il superbonus, disastro che finirà a indebitare le generazioni future. Noi non siamo così, noi siamo diversi”.

“L’Italia è piccola rispetto al resto del mondo, ma è un’eccellenza: dobbiamo continuare a lavorare per continuare a liberare energie, a crescere. Lo possiamo fare con uno Stato amico, con un fisco amico” ha affermato Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Fratelli d’Italia. Alla conferenza stampa è poi seguito l’incontro con i consulenti e i commercialisti. Un momento di confronto e di ascolto, per raccogliere le istanze e per lanciare un messaggio: il Governo Meloni al fianco dei cittadini, degli imprenditori, dei lavoratori e dei contribuenti.