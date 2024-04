Gusti e Sapori tornano a Ponderano con la 30a edizione della fiera gastronomica

Domenica 14 aprile si terrà a Ponderano presso il plesso scolastico la 30” fiera Gusti e sapori: evento organizzato dalla Pro loco per omaggiare e far conoscere il duro lavoro di allevatori, e agricoltori nel nostro paese. Il programma prevede il loro arrivo a metà mattina e, in seguito alla presenza delle autorità, si terrà la premiazione di tutti i partecipanti: 16 allevatori di bovini e 2 di ovini/caprini, anche in questa edizione si stima che ci saranno più di 800 capi di bestiame.

Durante tutta la giornata nel parcheggio Alpini d’Italia si terrà il mercatino con vari stand enogastronomici e non, provenienti da tutto il nord Italia e da oltre confine, nonché un nutrito numero di hobbisti locali.

La Pro Loco, come ogni anno, avrà in funzione il punto ristoro, dove le cuoche si cimenteranno con polenta e spezzatino e la novità di questa edizione “la trippa in umido”.

Funzionerà tutto il giorno anche la griglia, punto di forza di questo gruppo, con i vari panini. Al pomeriggio, tempo permettendo, altro appuntamento immancabile: l’esibizione dei rapaci che coinvolgerà tutti i bambini e i presenti.