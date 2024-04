Fondazione Cassa di Risparmio di Biella: deliberati 37 mila euro per la Sessione Eventi.

37 mila euro a sostegno degli eventi territoriali: sono stati deliberati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione nel mese di marzo e contribuiranno a ravvivare la vita culturale e sociale biellese, in una stagione che si preannuncia come particolarmente vivace. In questa sessione sono pervenute complessivamente una ventina di richieste dai diversi enti che operano nei vari settori di intervento della Fondazione, con esclusione del settore Arte, attività e beni culturali, perché ricompreso in uno specifico bando.

I contributi, di importo massimo 3 mila euro, sono stati così suddivisi:

-Area Educazione e Ricerca (€ 25.000,00)

-Area Welfare e Territorio (€ 12.000,00).

Sessione Eventi – Prima Scadenza

(TOTALE € 37.000,00)

SETTORI RILEVANTI € 29.500,00

Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 17.500,00

€ 3.000,00 - Proloco di Occhieppo Superiore - Centro d'Incontro – Occhieppo Superiore (BI), per l’organizzazione della 3° edizione del Festival dell'Instabilità e del Disequilibrio;

€ 3.000,00 - EGDA - Ethnobotany and Gastronomic Diversity Association - Occhieppo Inferiore (BI), per l’organizzazione dell’evento per-corsi selvatici;

€ 3.000,00 - Amici dell'Istituto La Marmora Odv- Biella, per l’organizzazione della celebrazione del 180° della fondazione dell'Istituto La Marmora Fratelli delle Scuole Cristiane;

€ 2.500,00 - Atelier Laboratorio delle Buone Idee – Valdilana (BI), per l’organizzazione dell’evento BIO-Narratives;

€ 2.500,00 - Associazione Culturale Obiettivo Domani – Biella, per l’organizzazione dell’evento BIVEG 2024 - Be vegan be green!;

€ 2.000,00 - Associazione GASP Aps - Sandigliano (BI), per l’organizzazione dell’evento Festa dei talenti;

€ 1.500,00 - A.S.A. Associazione Scuola Aperta Odv - Biella, per l’organizzazione dell’evento PassiCorti;

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 3.000,00

€ 3.000,00 - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori prov. di Biella (LILT) – Biella, per l’organizzazione dell’evento Pigiama Run 2024;

Volontariato, filantropia e beneficenza € 1.000,00

€ 1.000,00 - Fondazione Maria Bonino - Camandona (BI), per l’organizzazione della camminata camandonina world edition 2024;

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 8.000,00

€ 3.000,00 - Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Zimone – Zimone (BI), per l’organizzazione dell’evento Cantavino 2024 25° Edizione;

€ 2.500,00 - Turismo in Langa - Alba (CN), per l’organizzazione dell’evento Le verità sul vino 2024;

€ 2.500,00 - Associazione Turistica Pro Loco Masserano– Masserano (BI), per l’organizzazione dell’evento 20^ Edizione della La Ronda del Bramaterra.

ALTRI SETTORI € 7.500,00

Attività Sportiva € 7.500,00

€ 3.000,00 - Velo Club Piatto 2015 – Biella, per l’organizzazione dell’evento 73° Trofeo Squillario - 2° Trofeo Città di Biella - Aspettando il Giro - 2° Trofeo Croce Rossa di Biella;

€ 3.000,00 - Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella Odv- Biella, per l’organizzazione della Strabiella 2024;

€ 1.500,00 - Asd Oropa Outdoor – Biella, per l’organizzazione di eventi sportivi nel periodo estivo 2024 presso il centro polisportivo di Oropa;