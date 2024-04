Cossato: Trova un portafoglio e lo consegna ai Carabinieri. Lieto fine per un 74enne

Questa mattina, 12 aprile, una donna camminando per una via di Cossato ha trovato un portafoglio, contenente una somma in contanti abbastanza importante e documenti, e lo ha consegnato ad una pattuglia di Carabinieri che stava passando in quel momento.

I militari, lungo il tragitto, hanno notato un uomo che disperato sembrava cercare qualcosa ed hanno intuito che poteva essere la persona che aveva perduto il portafoglio. Il 74enne quindi tornava in possesso dei suoi averi ancor prima di effettuare denuncia, tra il suo stupore e le manifestazioni di gratitudine.