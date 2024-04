Cerrione piange la morte di Pietro Givonetti, imprenditore sempre presente nella vita di comunità

Comunità di Cerrione in lutto questa mattina per la perdita di una persona conosciuta e stimata da tutti. È mancato Pietro Givonetti all'età di 94 anni. Lascia nel dolore i figli e il caro nipote.

A ricordarlo il sindaco Anna Maria Zerbola: “Givonetti è stato un grande imprenditore e ha costruito negli anni '70 e '80 il 90 per cento dei condomini nel comune di Cerrione. Orgoglioso del suo lavoro, soprattutto per aver trasmesso ai figli la continuità nel settore imprenditoriale e la sua esperienza è sempre stata rispettata. Da sempre amico del gruppo Alpini di Vergnasco, sempre presente per condividere momenti di comunità. Grande stima anche dal gruppo dei Genieri in congedo di Biella, dove la sua presenza era sempre assicurata. La sottoscritta assieme all'amministrazione comunale è vicina ai familiari in questo particolare momento”.

Il Santo Rosario si terrà domenica 14 aprile, alle 19, nella chiesa di San Giorgio in Vergnasco; sempre qui, si terrà il funerale alle 10.30 di lunedì 15.