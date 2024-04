Mezzi dei Vigili del Fuoco in azione nel comune di Callabiana per una pianta in mezzo alla strada. È stata segnalata nella mattinata di oggi, 12 aprile, sulla Provinciale 105.

Il personale, con l'ausilio dell'autoscala, ha provveduto a rimuovere l'albero e mettere in sicurezza l'arteria stradale.