La V Commissione Consiliare Permanente è convocata alle ore 18,00, di lunedì 15 aprile 2024, nella sala riunioni di Palazzo Pella, in via Tripoli 48, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Commercio e attività produttive: modifica regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Approvazione;

2) Occupazioni – Manifestazioni – Ordine – Viabilità: approvazione regolamento occupazioni suolo pubblico.