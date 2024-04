Biella, lavori di asfaltatura da via Torino e via Lamarmora: ecco quando

Per eseguire lavori di asfaltatura nella rotonda tra via Torino, via Bertodano e via Lamarmora, lavori eseguiti dalla ditta F.lli Sogno, dalle ore 8.30 di lunedì 15 aprile 2024 alle ore 18.00 di venerdì 19 aprile 2024 sarà istituito il divieto di transito, nella Rotonda tra via Torino, via Bertodano, via Lamarmora.

Nel tratto interessato dai lavori sarà istituito il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e, se necessita, il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e/o da movieri (no semafori).