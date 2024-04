Biella, intervento di rifacimento in via Pietro Micca: ecco quando sarà

Per seguire lavori di rifacimento pavimentazione in via Pietro Micca, lavori eseguiti dalla ditta Gugliotta, dalle 9 di sabato 13 aprile alle 18 del 20 aprile sarà istituito il divieto di transito, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, in via P. Micca, corsia con direzione Nord-Sud, da via S. Ferrero sino a Piazza Lamarmora.

Inoltre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via S. Ferrero, ambo i lati, da via Croce Rossa a via Pietro Micca dalle 8 di sabato 13 aprile alle 18 del 20 aprile per consentire in modo agevole la svolta dei veicoli. Infine sarà istituito l’obbligo di svolta verso nord per chi percorre via Arnulfo verso via P. Micca dalle 9 di sabato 13 aprile alle 18 del 20 aprile.