Torna la grande boxe a Biella nel ricordo di Alessandro Messina, mancato 2 anni fa nell'incidente di Busonengo

Torna la grande boxe nel Biellese, stavolta nel palazzetto di via Cesare Pavese a Candelo che domenica prossima (14 aprile) ospiterà 14 incontri tra i quali uno professionistico con il ritorno sul ring di Giulia Lamagna, la seconda tappa del torneo Master Team organizzato dalla società Promoboxe di Pinerolo e Giaveno con nove match tra i migliori pugili piemontesi e liguri, per finire con quattro incontri che vedranno varcare le sedici corde ad altrettanti atleti della società che organizza, la Pugilistica Biella Boxe di via Friuli 9/a a Biella.

La riunione è dedicata ad Alessandro Messina, il ragazzo di 17 anni che faceva parte della società biellese, scomparso tragicamente nel terribile incidente di due anni fa a Busonengo. Gli incontri inizieranno alle 16, con i tre match clou che andranno in scena all’incirca dalle 18 in avanti. Per Giulia Lamagna - allenata dal maestro Vincenzo Frascella - questo match (previsto sulla lunghezza delle 8 riprese da due minuti ognuna) segnerà uno spartiacque importante tra gli incontri di rodaggio e il palcoscenico che conta in quanto già a giugno potrebbe aprirsi la possibilità di combattere per aggiudicarsi il titolo italiano dei pesi gallo (fino a 54 chili), che potrebbe presto rimanere vacante.

Ovvio che la più rappresentativa pugile biellese di sempre, dovrà aggiudicarsi l’incontro di domenica con la serba Tijana Draskovic che in passato ha già combattuto come atleta di kickboxing e ha attualmente già all’attivo una quindicina di match di boxe a livello professionistico. Un’avversaria pertanto molto ostica.Altro match d’eccezione (tre riprese da tre minuti) - categoria supermedi fino a 75 chili - sarà quello tra il pugile di Vigliano, Leonardo Bergo (Pugilistica Biella Boxe) contro Alberto Piras dell’Accademia della Boxe di Torino. Bergo - pugile dalla potenza impressionante, molto spettacolare - è reduce da una grande vittoria ottenuta nel sottoclou del campionato del mondo femminile che si è svolto due settimane fa in provincia di Novara.

Successo nella stessa serata anche per Denis Alberto Galindo Araujo che domenica a Candelo - in un match sempre della categoria 75 chili - se la dovrà vedere con un fortissimo avversario della Orbassano Boxe, Edoardo Barillaro. Altri due i biellesi in programma - a parte quelli presenti nella tappa del torneo Master Team -. Matilde Bertolone, schoolgirl con sette match all’attivo, giovanissima ma dotata di ottima tecnica e potenza, già convocata per queste sue doti nella Nazionale di categoria, se la vedrà con la brava Alessandra Barraco della Boxe Chieri. Marco Scarfato, anche lui schoolboy, sarà invece impegnato nel suo secondo match contro il bravo Ayron Borello della Gymnastika Torino. La riunione di domenica - sponsorizzata dalla macelleria equina De Ruvo di Biella - ha ottenuto il patrocinio da parte dell’attuale amministrazione di Candelo.