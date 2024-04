Dramma a Biella, 28enne trovato senza vita nel suo appartamento

Dolore a Biella per la morte di una giovane vita spezzata prima del tempo. La tragedia si è consumata nella mattinata di lunedì, 8 aprile, nel capoluogo di provincia: stando alle prime ricostruzioni, un uomo di soli 28 anni è stato ritrovato senza vita all'interno del suo appartamento.

A fare la drammatica scoperta i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia. Sono in corso i dovuti accertamenti che chiariranno i contorni della vicenda.