Cavaglià: Ubriaco, non vuole andarsene dal bar. Lite coi gestori e arrivo dei Carabinieri

Sono dovuti intervenire i Carabinieri, alle 3 di notte, per convincere un uomo che, già ubriaco, era entrato in un bar di Cavaglià e all'ora di chiusura non voleva andarsene. La lite con i gestori, che sembrava diventare sempre più accesa e pericolosa, ha costretto quest'ultimi a chiamare le Forze dell'Ordine che prontamente arrivati sul posto hanno convinto l'uomo barcollante ad uscire, talmente ubriaco che è rovinato a terra ed è stata necessaria l'ambulanza per condurlo in ospedale.