A 4 anni dalla scomparsa il Coro Noi Cantando ricorda Vitaliano Zambon

Le persone non muoiono mai se le hai nel cuore. Sono passati 4 anni da quando Vitaliano Zambon ha perso la sua battaglia contro il Covid e da quando per l’ultima volta lungo la strada deserta per il lockdown il suo coro lo ha salutato.

Ma la vita va avanti e il suo coro continua quello che 30 anni fa il maestro biellese iniziò creando da un piccolo gruppo di amici la grande famiglia dei Noi Cantando. Proprio questa realtà lo ricorderà nella Santa Messa insieme ai suoi familiari, in programma alle 16 di domenica 14 aprile nella chiesetta di San Giuseppe a Cossato.