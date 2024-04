Cossato, dalla rigenerazione urbana agli interventi: ecco la relazione di fine mandato della giunta Moggio

Relazione di fine mandato a Cossato, con l'esposizione delle tappe principali dell'amministrazione Moggio, iniziata nel 2019. La conferenza, andata in scena ieri mattina, 8 aprile, ha visto la partecipazione di tutti gli assessori della giunta e del sindaco che ha ripercorso i momenti salienti della sua legislatura.

A cominciare dai primi due anni, contrassegnati dal Covid e dall'emergenza pandemica. “Un evento unico che ha sconvolto tutti gli equilibri – ricorda Enrico Moggio – La primaria necessità era assicurare il supporto alle persone in quarantena, garantire il governo del territorio in stato di blocco, riorganizzare completamente l’attività degli uffici con l'attivazione dello smart working ,la messa in sicurezza degli sportelli, l’attivazione di un centralino informativo che potesse dare comunicazione delle prescrizioni in continuo aggiornamento e la campagna di distribuzione delle mascherine, in allora merce rara”.

“Poi la riorganizzazione dei servizi per la ripartenza scolastica – aggiunge - l’abbattimento di pareti per ampliare le aule così da rispettare il distanziamento, l’allestimento delle sale di refezione nelle palestre, la riorganizzazione di tutti i servizi per rispettare il protocolli sanitari, l’azione di sostegno economico alle famiglie e ai commercianti per la difficile ripartenza e infine l’azione sinergica con l’ASL per l’apertura del centro vaccinale”.

L’assessore Sonia Borin ha ricordato con orgoglio come l’Asilo Nido di Cossato, proprio per le sue caratteristiche fisiche, che ne consentivano un’agevole compartimentazione, fosse stato tra i primi nel Biellese a riaprire i battenti con una organizzazione dei bambini in bolle ristrette e l’assegnazione di spazi e aree verdi delimitate. In breve, sono state tracciate le principali linee della ripartenza, con i progetti e la ricerca dei fondi.

“Ci eravamo riproposti nel programma di mandato di voler riportare il Centro in Centro, di voler provare a rigenerare il cuore urbano e quello è stato l’obiettivo primo assegnato all’Ufficio Lavori Pubblici - ha sottolineato il sindaco – Il progetto di rigenerazione urbana è ben visibile e sotto gli occhi di tutti con la riqualificazione dell'area ex Enel e di piazza Angiono con la messa in sicurezza di via Mazzini e un nuovo ingresso a Cossato attraverso la realizzazione di un nuovo percorso pedonale. A ciò si aggiungono i nuovi uffici comunali che presto traslocheranno nel nuovo edificio con una piazza adiacente che potesse essere anche un luogo di attrazione. Senza dimenticare che abbiamo sfruttato tutti i bandi di contributo regionale sugli ambiti urbani riuscendo a gravitare su Cossato 600mila euro per i nuovi uffici e 300mila euro per il nuovo percorso pedonale. Tutto ciò è stato resto possibile grazie al lavoro straordinario degli uffici comunali che, non solo hanno promosso la candidatura dei progetti su tutti i bandi attivi, ma in tempi straordinari per la pubblica amministrazione hanno saputo tradurre le idee in opere”.

Come spiegato in conferenza, sarà sempre la Regione Piemonte a garantire i fondi (760mila euro) per il restauro della Manica del Torchio, oggetto di un recente accordo di programma e altro tassello importante del piano di rigenerazione. Con l’assessore Cristina Bernardi, il sindaco ha sintetizzato i tanti interventi eseguiti, quasi 3 milioni di euro, spesi in interventi sulle scuole; un milione sugli impianti sportivi, e un milione e 300mila euro per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Poi sono stati sintetizzati gli interventi sul cimitero (la nuova area di inumazione e il nuovo loculario), sul mercato coperto, sulla caserma dei Carabinieri e gli interventi di investimento sui parchi cittadini in delega all’assessore Felice Bocchio Chiavetto.

In seguito, l’assessore Pier Ercole Colombo ha sciorinato i dati di intervento sull'illuminazione pubblica e la viabilità, con l’elenco delle 27 strade interessate da interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (tra cui via Martiri, via Amendola, via Parlamento, via Barazze). Spazio alla cultura, con la diffusione dei dati di investimento per garantire una stagione teatrale di livello e dei tanti eventi organizzati in collaborazione con le scuole e con le associazioni del territorio. Menzione particolare per la Biblioteca Civica, sempre più luogo di incontro per i più giovani. L’assessore ha anche evidenziato i termini di investimenti e di servizi attivati (dal trasporto al prepost e alla refezione) l’attenzione al comparto scuole.

L’assessore Borin ha raccontato delle innovazioni nella gestione dei mercati e dell’importante lavoro svolto per il riconoscimento del Distretto Commerciale che ha visto uno dei più significativi riconoscimenti in termini di contributo da parte della Regione Piemonte. Ha ricordato anche le tante iniziative per favorire il commercio e le sinergie attivate con le associazioni dei commercianti. Infine il sindaco ha rimarcato l’azione di aggiornamento amministrativo compiuta nel mandato soprattutto con una intensa attività consiliare che ha preso in esame e aggiornato oltre 15 regolamenti comunali e riformato lo statuto e con un investimento importante sulla digitalizzazione che ha visto riconoscere all’ente oltre 300mila euro di contributi PNRR dedicato. Tra questi, si segnala quello per l'installazione dei punti di ricarica elettrica.