Biella, i Distretti Urbani si confrontano a Torino sui temi legati alle economie di prossimità

Al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino si sono radunati i rappresentanti dei Distretti del Commercio del Piemonte. Tra i temi trattati i "Sistemi territoriali per la cura delle economie di prossimità"; la "Politica attiva di valorizzazione delle prossimità" e "Le esperienze e le sfide per le economie locali nel quadro nazionale e internazionale".

All'appuntamento era presente anche l'assessore al Commercio e Sviluppo Economico del comune di Biella Barbara Greggio (nella foto, da sinistra Silvia Barbero per Ascom, Angelo Sacco per Confesercenti, Barbara Greggio, l'assessore di Cossato Sonia Borin, la manager di distretto Paola Fini e Luca Broccatelli per la Regione Piemonte).

“Grazie alla creazione del Distretto Urbano del Commercio si lavora in cabina di regia con le associazioni a favore del commercio in un'ottica moderna, che si misura con la digitalizzazione, l'urbanistica e il decremento demografico - afferma l’assessore Greggio -. La nostra programmazione ci ha visto beneficiari di un contributo di 188.000 euro per attività legate alla modernizzazione delle imprese, al riuso dei negozi sfitti in centro e alla creazione di shopper, in collaborazione con i lanifici e con laboratori del carcere di Biella”.