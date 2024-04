Canti e musica a Pralungo: nel ricordo della lotta senz'armi di donne e sacerdoti biellesi.

Una serata all'insegna della musica, del canto, del ricordo di quanto le donne e i sacerdoti biellesi hanno vissuto nel periodo resistenziale. Si svolgerà a Pralungo, nella chiesa parrocchiale, la sera di sabato 13 aprile alle ore 20.45.

L'iniziativa è stata organizzata dal Gruppo Culturale Pralunghese e dell'Associazione Amici del Volontariato. I protagonisti saranno il Coro "Le Voci del sabato sera" e i lettori Carlo Ceccon, Cristina Colonna, Valeria Ubertino, accompagnati dal chitarrista Gianpiero Clemente.

Il coro nato nel 2009 con l'intento di accompagnare le S. Messe "del sabato sera" nella parrocchia di Tavigliano, ha nel tempo ampliato il suo repertorio dal campo liturgico a quello di canti noti di musica leggera e pop, adattandoli alle esigenze del canto corale. Il coro è diretto dal Maestro Alessandro Lamantia con il supporto della band formata da basso, chitarra, batteria e tastiera.

Intercaleranno i canti i lettori che porteranno i presenti a far memoria dell'impegno, del sacrificio, talvolta anche della vita, che le donne e i sacerdoti biellesi hanno donato, loro senz'armi contro le armi, per ridare un volto libero all'Italia, dopo lunghi anni di oppressione sfociata poi nella guerra. Per immergersi nella gioia della musica e del canto perché entrambi rappresentano spazi che aiutano a vivere nel tempo amaro che si sta vivendo.

L'iniziativa ha il sostegno del Comune e la collaborazione dell'ANPI, della Parrocchia e del Centro Territoriale del Volontariato.