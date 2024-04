Cossato, tutto pronto per la Cena del Baccalà degli Alpini

Conto alla rovescia per la cena del baccalà, realizzata dagli Alpini di Quaregna e Cossato. L'appuntamento è per le 20 di sabato 13 aprile nella sede di via Battisti 10, a Cossato. All'aperitivo di benvenuto seguiranno piatti della tradizione locale.