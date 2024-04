Dalla collaborazione tra Authos e Unito nasce il primo Master in Italia per manager della sostenibilità e del digitale, FOTO

Dalla collaborazione tra Authos e Unito nasce il primo Master in Italia per manager della sostenibilità e del digitale

Grazie alla collaborazione tra Authos S.p.A. - Società Benefit e il dipartimento di management dell'Università di Torino, nasce il "Master D-ESG e responsabile d'impatto", il primo Master di II livello in Italia e sesto al mondo. Formare nuove figure tra i manager d'azienda

Il progetto mira a formare i responsabili d'impatto, nuove figure professionali capaci di integrare i temi della sostenibilità nelle strategie aziendali, monitorare e rendicontare le performance e comunicare tutto questo con successo al mercato.

Un percorso formativo in grado di fornire conoscenze e competenze trasversali sulle tematiche della trasformazione digitale, ambientale , sociale e della corretta governance: "Uno degli elementi cruciali, che determina il successo o meno di una azienda", come spiega il presidente e CEO di Authos Francesco Di Ciommo.

"Grazie a questo progetto avremo una continuità nei percorsi aziendali - continua -vogliamo far vedere la nuova strada del futuro in base a quello che il mercato chiede. La strada esiste per chi ha visione". Di Ciommo: "La strada esiste per chi ha una visione"

"Il nostro dipartimento è di grandezza media, con 105 docenti ma con numerosi studenti, circa 9 mila - ha commentato la Direttrice del dipartimento di management e direttrice del master Francesca Calusso -Quando è nato il progetto avevamo come obiettivo di renderci attori per questo cambiamento. Il nostro contributo è volto a garantire innovazione nei modi di business delle aziende". Geuna: "Creiamo i protagonisti del futuro"

"Iniziare questo progetto in questo dipartimento è motivo di grande orgoglio - ha spiegato il rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna - Un progetto che punta all'inclusività mischiando i temi della digitalizzazione, che non vuole essere assimilazione ma vuol dire integrarsi nella società e non in un modello unico. Oggi dobbiamo affrontare argomenti trasversali e credo che coloro che usciranno formati da questo Master potranno essere veri protagonisti".

Un progetto che ha attirato l'attenzione di molte istituzioni, dal governo per arrivare alla città di Torino. "Stiamo vivendo un momento storico particolare, 10 anni fa parlare di sostenibilità era molto complicato - ha spiegato il ministro per l'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin - Oggi, partendo dal sistema delle imprese, si fanno valutazioni diverse, grazie anche alle tecnologie che mirano a determinati obiettivi. L'iniziativa è molto importante perché dà il contributo per chi guiderà in futuro le aziende". Locatelli: "Sguardo sempre attento all'inclusione"

Anche il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha sostenuto il progetto di Authos e Unito con un video saluto: "Un momento di grande apertura con uno sguardo rivolto all'inclusione. Questo è un segnale importante per tracciare un futuro migliore. Il governo sta facendo tanto in quest'ottica per dare le opportunità a tutti, valorizzando le competenze e i talenti di ogni persona".

"Questo progetto è il frutto di un'intuizione straordinaria e credo che le nostre imprese siano davvero capaci di restituire molto al territorio -ha commentato l'assessore al Bilancio della Regione Andrea Tronzano - L'impresa offre la possibilità ai giovani di diventare protagonisti nel prossimo futuro attraverso un contributo sostanziale".