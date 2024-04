A Biella la pista sci indoor più grande d'Italia, nel fine settimana l'open day

Chi lo ha detto che per sciare si deve aspettare che nevichi? Da sabato a Biella si potranno mettere gli sci ai piedi ogni giorno, anche in estate, all'Albatros Indoor, a Ponderano. Sabato 6 e domenica 7 aprile l'impianto in via Cascina Nuova sarà aperto a tutti gli amanti dello sci, o a chi desidera provare una nuova avventura, dalle 10 alle 19.

La pista, la più grande d'Italia, sarà a disposizione per prove gratuite, mentre da lunedì dalle 10 del mattino alle 22 dal lunedì al giovedì e il sabato e la domenica fino alle 23 a prezzi che vanno dalle 30 euro di 1 ora a 690 per l'abbonamento Alta stagione, da aprile ad ottobre, che comprende l’utilizzo della pista per 1h tutti i giorni feriali della settimana. La pista indoor a Ponderano permette di affinare le tecniche di questa amata disciplina sportiva invernale, anche grazie alla possibilità di cambiare velocità ed inclinazione dell’innovativo tappeto.

“In questo modo – spiega Micaela Cestaro, titolare di Albatros assieme al marito Eduardo Montejo Rey- la pista si può adattare a tutti i livelli di sci, sia al principiante che vuole imparare questo sport in sicurezza, al professionista che ha necessità di allenarsi anche quando gli impegni o le condizioni meteo non permettono l’accesso agli impianti tradizionali. L'idea ci è venuta perchè nostro figlio pratica questa disciplina a livello agonistico ed è difficile coniugarla con lo studio. Si tratta di una struttura che non vuole sostituirsi allo sci su pista, ma essere complementare. E' uno strumento per lo più tecnico per chi vuole avvicinarsi o a affinare questa disciplina”.

Le sessioni sono di 30 minuti di sci effettivo, divisi in tre sessioni da 10 minuti tra attività e recupero. Possono salire sul tappeto fino a 6 bambini e fino a 4 adulti contemporaneamente. Per chi vuole c'è anche la possibilità di prenotare la pista per uso esclusivo.

L’utilizzo del simulatore è supervisionato sempre da un maestro qualificato di sci.

C'è bisogno di portarsi l'attrezzatura da sci? Assolutamente no, perchè Rossignol, partner del progetto, mette a disposizione sci e scarponi per tutte le taglie.

Albatros però è anche di più: al suo interno ci sono anche postazioni di Golf indoor.