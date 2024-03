Tegole volate via, intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Viverone FOTO

Forse per via del forte vento di questa notte in alcune zone del Biellese, a Viverone alcune tegole di un'abitazione sono volate via, ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Il fatto è accaduto intorno all'1,45 della notte tra sabato 31 e domenica 31 marzo: passanti hanno visto delle tegole a terra lungo la carreggiata, hanno composto il 112, e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che con l'ausilio dell'autoscala hanno raggiunto il tetto della casa dalla quale erano cadute e hanno provveduto a metterlo in sicurezza.

Tra gli altri interventi dei Vigili del Fuoco di Biella e di Ponzone nella notte anche piante cadute sulle carreggiate, allagamenti di cantine e alcune canali di gronda di abitazioni staccate.